Dans le cadre de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, un allumage des lumières de Hanouca hautement symbolique a eu lieu jeudi soir à l’Onu à l’initiative de l’ambassadeur d’Israël Guilad Erdan. Outre la présence des ambassadeurs des Emirats arabes unis, du Bahreïn et d’autres ambassadeurs représentants des groupes d’Etats-membres, on a pu noter celle de l’ambassadeur du Maroc Omar Hilale. Après l’allumage des sept premières bougies par des ambassadeurs de différents pays, la huitième et dernière bougie a été allumé conjointement entre Guilad Erdan et Omer Hilale !

Les deux ambassadeurs ont ensuite prononcé quelques mots à l’occasion des derniers développements diplomatiques entre les deux pays. Guilad Erdan s’est adressé à son homologue marocain et lui a notamment dit en langue arabe : « Bienvenue, mon cher frère, je suis très heureux de vous accueillir ici et je souhaite à nos deux peuples de célébrer ensemble de nombreuses fêtes, avec l’aide de Dieu (…) ». Il a rajouté: « Si l’on m’avait dit il y a quelques mois encore que j’allumerai les bougies de Hanouca avec des amis des Emirats, du Bahreïn et du Maroc je ne l’aurais pas cru. Aujourd’hui nous montrons à la jeune génération que c’est possible ».

L’ambassadeur du Maroc lui a répondu : « C’est l’espoir de demain. Hanouca, c’est la paix, Hanouca, c’est la coexistence, Hanouca c’est aimer son prochain, dire non à la violence, construire des ponts entres les gens, les peuples et les cultures. Il n’y a pas d’alternative à la paix. Nous sommes tous les fils d’Abraham et devons nous asseoir ensemble pour faire la paix ensemble, vivre ensemble et construire un meilleur avenir pour la prochaine génération ».

De leur côté, l’ambassadrice des Etats-Unis a Kelly Craft a souligné que l’année 2020 était devenue l’année de la paix, l’ambassadrice des Emirats arabes unis Lana Nusseibeh a noté que Hanouca était le signe que les miracles peuvent se produire et l’ambassadeur du Bahreïn, Jamal al-Rowaiei a souligné que ces accords de paix sont une occasion de renforcer la stabilité, la prospérité et la paix dans la région ».

Il s’agissait du premier événement commun organisé entre les deux pays depuis l’annonce de la normalisation. Cet allumage se déroulait sous le signe des accords signés depuis le mois d’août entre Israël et des pays musulmans.

La cérémonie a été retransmise sur Zoom dans les communautés juives des Etats-Unis.

Vidéo :