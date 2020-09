Onu : Netanyahou fait des révélations sur le Hezbollah

Le Premier ministre israélien a diffusé mardi un message préenregistré dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Onu.

Binyamin Netanyahou a commencé par évoquer les choses positives qui se produisent aujourd’hui au Moyen-Orient avec les accords de normalisations signés entre Israël et deux pays du Golfe. Il a rappelé que jusqu’à présent, toute avancée était impossible à cause des exigences inconsidérées des « Palestiniens » qui demandent un retrait israélien sur les lignes d’avant 1967, exigent un territoire « judenrein » ainsi que le retour de réfugiés d’une guerre qu’eux-mêmes ont déclenchée. Il également dénoncé l’attitude de la communauté internationale qui a soutenu depuis des années et soutient encore ce genre de solution absurde, contrairement au président Donald Trump qui a initié une voie bien plus réaliste. Le Premier ministre a estimé que les accords de paix avec les pays arabes finiront par convaincre les « Palestiniens » qu’ils font fausse route, et s’ils le veulent, Israël sera prêt à négocier avec eux sur la base du plan Trump.

Mais l’un des moments forts de ce discours a été lorsque Binyamin Netanyahou a révélé cartes à l’appui que le Hezbollah dispose d’un gigantesque entrepôt d’armes près du port de Beyrouth. Il a rappelé l’explosion du port de Beyrouth qui a fait de très nombreuses victimes et affirmé qu’un nouveau drame risque d’arriver avec cet entrepôt. A l’aide d’une carte montrant le quartier de Janah à Beyrouth, jouxtant le port, Netanyahou a montré avec exactitude l’emplacement d’un entrepôt secret d’armement, situé près d’une compagnie de gaz, et ce, en pleine zone civile. S’adressant au peuple libanais et en particulier aux habitants du quartier de Janah, Binyamin Netanyahou les a appelés à se révolter contre cela afin qu’une nouvelle tragédie ne se reproduise pas.

Le Premier ministre a souligné qu’Israël ne veut pas la guerre avec le peuple libanais, mais que l’Iran et le Hezbollah mettent ce peuple en danger : « Vous devez exiger du Hezbollah qu’il ferme ces fabriques et ses bases. Il y a encore quelque jours, un entrepôt a explosé à Aïn Kana, au Sud-Liban. La communauté internationale devrait aussi se révolter contre le Hezbollah qui utilise les civils libanais comme boucliers humains ».

Le Premier ministre a aussi abordé la question iranienne, dénonçant une nouvelle fois l’accord de 2015 « qui n’a pas arrêté l’Iran » mais qui au contraire lui a donné de l’oxygène pour poursuivre sa course vers l’arme nucléaire. Il a encore une fois remercié le président Donald Trump de s’être écarté de cet accord.

Après le discours de Binyamin Netanyahou, l’ambassadeur d’Israël Guilad Erdan a saisi le Conseil de sécurité afin qu’il traite sans délai des activités terroristes du Hezbollah au Liban et notamment de l’utilisation de zones civiles pour placer ses fabriques et entrepôts d’armes.

Discours virulent de Nasrallah contre la France

La France est décidément mal remerciée pour l’indulgence montrée envers le Hezbollah jusqu’à présent. Il a fallu que le président Emmanuel Macron élève un peu le ton pour que Hassan Nasrallah rue dans les brancards. Dans un discours prononcé mardi soir, le leader de l’organisation terroriste chiite a averti qu’il « ne laissera pas le président français se comporter en dominateur du Liban ». Il s’est dit « prêt à discuter du plan français pour sortir le Liban de la crise », mais a averti que Paris devra opter pour « une autre manière ». il a également accusé des Premiers ministres libanais précédents, y compris Saad Al-Hariri d’avoir profité de l’ingérence française afin de gagner des points politiques.

Photo GPO