Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU menace Israël de condamnations et de sanctions si Jérusalem ne fournit pas des explications et justifications sur la Loi de la Nation “à cause des préjudices qu’elle cause à la minorité arabe en Israël”. Quatre membres du Conseil ont adressé cette demande officielle au gouvernement israélien.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, on le sait, est une instance qui s’est totalement discréditée à cause de son attitude anti-israélienne obsessionnelle au point que les Etats-Unis et Israël l’ont quittée. Mais dans ce cas, c’est particulièrement grave car cette menace est la conséquence d’une campagne mensongère et d’un lobbying menés par des députés israéliens, en l’occurrence la Liste arabe unifiée, encore elle, ainsi que le Haut Comité de suivi des Arabes israéliens, présidé par l’ancien député Muhamad Barake.

Avec arrogance, le Conseil lance un ultimatum à d’Israël et exige une réponse dans les 60 jours sous peine de déposer une motion de condamnation d’Israël. Le député Youssef Jabarin, responsable des relations extérieures au sein de la Liste arabe a déclaré: “Nous ne nous tairons pas tant que l’ONU ne condamnera pas publiquement Israël à propos de cette loi”.

Depuis le vote de la Loi sur la Nation, qui soit dit en passant ne porte aucunement préjudice aux citoyens arabes, la Liste arabe unifiée a alerté l’ONU, le Conseil des droits de l’homme, l’Union européenne ainsi que l’Union interparlementaire.

En tous les cas, à la Knesset, la minorité arabe n’a pas l’air trop à plaindre…

