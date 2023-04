Cet après-midi (mardi), Guilad Erdan, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, a participé à la réunion du conseil de sécurité sur la question palestinienne pour quelques minutes.

Il a énuméré les noms des dernières victimes du terrorisme, a allumé une bougie puis est sorti de la salle.

Cette réunion a été programmée malgré la demande israélienne de report en raison de Yom Hazikaron.

»Le débat aujourd’hui a dépassé toutes les limites. Je suis très triste. Il s’agit d’un des jours les plus sacrés pour Israël, lors duquel nous nous souvenons de ceux qui sont tombés pour la patrie. La seule raison pour laquelle ce conflit n’est pas encore réglé est le refus permanent des Palestiniens d’accepter l’existence de l’Etat d’Israël tout en procédant à un lavage de cerveau de leurs enfants pour les éduquer à la haine. C’est une honte. Au nom des 24213 soldats tombés je refuse de prendre part à ce débat ».

L’ambassadeur palestinien aux Nations Unies a déclaré devant le conseil de sécurité: »Je suis venu ici avec un message clair. Il y a 75 ans notre peuple a vécu une nakba. En presqu’une nuit, la plupart des membres de notre peuple sont devenus des réfugiés. Le temps est venu de mettre fin à la nakba. Nous vivons la crise de réfugiés la plus grande dans un monde rempli de déni. L’occupation qui se poursuit est la plus forte des temps modernes, pourquoi se poursuit-elle? La communauté internationale demeure très tolérante face à l’occupation et à la force. La communauté internationale ne possède qu’une seule voie pour garantir le respect des lois, elle a la responsabilité de le faire. Elle doit condamner la transgression permanente de la loi ».