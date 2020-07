L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon achève son mandat après cinq ans et s’apprête à revenir en Israël. Il aura été sans conteste un excellent et actif représentant de l’Etat d’Israël au sein de ce forum souvent hostile, partial et injuste envers l’Etat juif.

Dans une lettre qu’il a écrite pour résumer son mandat, il parle des moments très difficiles mais aussi des moments heureux qu’il a passés, comme par exemple lorsqu’il fut le premier ambassadeur d’Israël à être nommé à la présidence de la commission juridique de l’Onu, à la vice-présidence de l’Assemblée générale des Nations-Unies et à la tête du Forum de l’Onu pour l’innovation, la technologie et la science.

Il a souligné le soutien fervent et sans faille dont il a bénéficié de la part des Etats-Unis depuis l’élection de Donald Trump et le combat mené ensemble contre l’Iran, le Hezbollah, le Hamas et le Jihad Islamique et aussi contre le terrorisme diplomatique mené par l’Autorité Palestinienne et la Jordanie.

L’ambassadeur Dany Danon a aussi été à l’origine de nombreuses initiatives de « hasbara » : invitations à l’Onu de familles de victimes du terrorisme, des familles des soldats disparus ou de rescapés de la Shoah, visites en Israël de délégations d’ambassadeurs de pays membres de l’Onu (y compris en Judée-Samarie), visites de délégations d’ambassadeurs de pays membres de l’Onu dans les camps d’extermination en Pologne, adoption d’une résolution de l’Onu contre l’antisémitisme, commémoration de l’exode des Juifs d’Afrique du Nord et d’Orient et quantité d’autres initiatives visant à montrer la réalité d’Israël ou a combattre les organisations de boycott.

Sous l’impulsion de l’ambassadeur sortant, Israël a également pu mettre au service de l’Onu ses connaissances et capacités mondialement reconnues en matière d’agriculture, de traitement de l’eau, de lutte contre la famine et les maladies, d’innovation technologiques et de diverses autres causes humanitaires.

Dany Danon exprime aussi sa fierté d’avoir contribué à faire davantage connaître le judaïsme et l’Histoire juive dans l’enceinte de l’Onu en y célébrant la soirée du séder, les fêtes de Yom Haatsmaout, Yom Yeroushalaïm ou Hanouca ou la commémoration de la déclaration du 29 novembre 1947.

L’ambassadeur conclut en rappelant que l’antisémitisme et l’antisionisme relèvent tout de même la tête mais souligne que son séjour à l’Onu lui a permis de se rendre compte que l’Etat d’Israël a tout de même de nombreux amis et soutiens à travers le monde.

Dany Danon sera remplacé par Guilad Erdan, qui bénéficie déjà d’une solide expérience international pour avoir été ministre des Enjeux stratégiques avec notamment le combat contre l’antisionisme et le Bds.

Photo Représentation israélienne à l’Onu