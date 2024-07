Meyer Habib candidat dans la 8ème circonstription des Français de l’étranger en perspective du second tour des législatives: “Personne ne me fera taire pour la défense des valeurs de l’Etat d’Israël, du judaïsme et de la Torah qui sont mes valeurs. C’est pour cela que je suis à l’Assemblée Nationale. Je ne serai pas toute ma vie député mais je conserve une voix extrêmement forte qui a porté dans l’hémicycle. Le transfert de l’ambassade à Jérusalem est le combat de ma vie. C’est ce que j’attendais de la “Macronie” et de sa candidate!”