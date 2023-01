Yevgen Korniychuk, l’ambassadeur d’Ukraine en Israël, a accordé une interview au site Ynet.

Toujours déterminé à mettre la pression sur Israël pour qu’il accepte de fournir une aide militaire à l’Ukraine, au moins défensive, l’ambassadeur a déclaré: »Le temps passe et le temps presse. Nos hommes meurent tous les jours. Ce qu’il se passe en Ukraine est terrible. La Russie commet des crimes de guerre contre les Ukrainiens, nous ne nous soumettrons pas. Ils tuent notre peuple, en particulier nos civils. Ils ne représentent pas une grande menace pour l’armée ukrainienne et c’est pour cela qu’ils se concentrent sur les civils. Nous implorons Israël de répondre à notre demande de fourniture de matériel militaire de défense aérienne contre les missiles russes et les drones iraniens, afin de sauver des vies. Notre message est qu’Israël doit se tenir du bon côté de l’histoire. Nous gagnerons avec ou sans l’aide israélienne mais nous voulons qu’Israël soit du bon côté et prouve qu’il n’est pas indifférent ».

Korniychuk a indiqué qu’un entretien téléphonique doit avoir lieu cette semaine entre le ministre ukrainien des Affaires étrangères et son homologue israélien, Eli Cohen. Cette conversation aurait déjà dû se tenir auparavant mais l’Ukraine l’a reportée pour marquer son mécontentement suite à l’entretien entre Cohen et le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov.

« Vous comprenez que nous ayons été déçus de cette conversation qui marque un changement dans la position israélienne », a expliqué l’ambassadeur, »Il s’agissait du premier échange entre les ministres israélien et russe depuis le début de la guerre. Et ne me dites pas que c’est parce que Lavrov a demandé cet entretien. Vous savez le nombre de fois où il l’a demandé à Lapid et Lapid a refusé? »

Puis il est revenu sur l’absence d’aide militaire israélienne à son pays: »Nous recevons un soutien militaire de tous nos partenaires qui se définissent comme des Etats démocratiques. Israël n’en fait pas partie. Nous apprécions l’aide humanitaitre que nous recevons d’Israël, mais nous ne pouvons pas gagner la guerre avec des pansements et des antibiotiques. Si Israël ne peut pas nous livrer du matériel militaire défensif, cela nuit à notre capacité à protéger les vies humaines. Nous demandons des armes contre les missiles et les drones ».

L’ambassadeur a expliqué que les systèmes de défense anti-aérienne que l’Ukraine utilise aujourd’hui, fournis par les Américains sont onéreux. »Israël possède une technologie beaucoup moins chère. C’est pour cela que nous avons demandé à plusieurs reprises du matériel israélien. Ce n’est pas une arme avec laquelle nous pourrons tuer des gens. Le message à Israël est le suivant: nous voulons tous, mon Président veut, qu’Israël soit du bon côté de l’histoire et soutienne l’Ukraine dans cette guerre cruelle. Pas uniquement par du matériel humanitaire, mais qu’il nous donne la possibilité de sauver des vies humaines ».

La campagne ukrainienne pour convaincre Israël de lui fournir du matériel s’est illustrée cette semaine par un post de l’ambassade d’Ukraine en Israël avec la photo d’une enfant ukrainienne de 6 ans qui s’est cachée pendant 11 mois dans une cave par peur des bombardements. La légende apposée est: »La peur permanente qui l’a accompagnée chaque jour a eu raison d’elle – elle est décédée d’une crise cardiaque il y a deux jours. Israël – nous avons besoin de votre aide pour protéger nos enfants contre les missiles russes et les drones iraniens ».