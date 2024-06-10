Invité de la rédaction: Raphaël Amzallag, membre du Likoud sur la démission de Benny Gantz :” On ne comprend pas ce que veut Gantz. Il dit une chose et son contraire. S’il veut faire tomber le gouvernement c’est pour recréer quoi? Il n’a aucune alternative”.
BIDEN L’A MIS DANS UNE SITUATION PEU ENVIABLE DE TRAITRE DESORMAIS LOOSER.
IMPOSSIBLE DE SAVOIR CE QUE LUI VEUT.
BIEN SÛR.
CAR GANTZ N’ETAIT DEPUIS DES ANNÉES QU’UN OUTIL CACHÉ DE DESTRUCTION D’ISRAËL.
COMME GALLANT. COMME FUCHS. COMME HALEVY. COMME SHABTAÏ.
AVEC CETTE FAMEUSE CONCEPTIAH SUICIDAIRE QUE DÉNONCENT MONSIEUR BEN GVIR ET MONSIEUR SMOTRICH.
CETTE CONCEPTIAH SUICIDAIRE QUI A FAIT RAGE ET A NUI DANGEREUSEMENT ET FOLLEMENT AU PAYS AVEC TOUS CES ACCORDS DE PAIX JAMAIS RESPECTÉS QUI N’ONT SERVI QU’À PERDRE NOS TERRITOIRES ET ENCOURAGER LE TERRORISME.
MAINTENANT QUE LEUR SON DOUBLE JEU EST DEVENU ÉVIDENT, LES ÉLECTEURS NE VOUDRONT PLUS DE CES TRAITRES CONCEPTIAH DANGEREUX ET SUICIDAIRES.
DONC GANTZ NE VA BIENTÔT PLUS SERVIR À RIEN.
DONC BIDEN EST EN TRAIN DE LE JETER.
ET POUTINE, QUI TIRE LES FICELLES DANS L’OMBRE, AUSSI…
Ce que veut Gantz cet idiot en temps de guerre, c’est foutre le BALAGANE, pour faciliter les interventions de nos ennemis, c’est son objectif pour ensuite venir en sauveur, mais ce qu’il n’a jamais compris jusqu’à ce jour cet imbécile, c’est qu’il a un adversaire de taille qui n’est ni Lapid, ni Bennett, mais qui s’appelle Netanyahu.