Sivan Weil, s’est éteint le 31 mars 2024 après avoir été mortellement blessé à Gaza. Il avait 20 ans. Ses parents, Hélène et Julien, racontent l’enfant et le combattant qu’il était : un être solaire, brillant et amoureux d’Israël au point d’y sacrifier sa vie. Après son départ de ce monde ses parents ont pris la décision de faire don de ses organes, sauvant ainsi la vie de cinq personnes.

Pourtant si, rien ne peut apaiser cette déchirure, se morfondre n’est pas dans l’ADN des Weil. Ils ont donc créé la Fondation Sivan Weil pour réhabiliter des combattants blessés par le ski, les deux passions de leur fils. Un projet singulier, porté par la reconnaissance que nous devons tous à cette jeunesse magnifique, dont la noblesse n’est plus à prouver, et qui, à coup sûr, continuera à faire briller le sourire de Sivan dans le cœur de tous ceux qui l’ont aimé.

Fondation Sivan Weil Https://sivanweilfoundation.org