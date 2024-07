David Ben Ichaï, fondateur du mouvement des Démocrates Mobilisés et membre du parti démocrate israélien réagit à l’attentat contre Trump et à la différence existant, selon lui, en Israël : “Il y a une différence entre dire que l’on va éliminer physiquement le Premier ministre et le fait de dire qu’il ne restera pas dans l’histoire. Je n’ai jamais entendu des membres du mouvement de la protestation appeler à une atteinte physique contre Netanyahou!”