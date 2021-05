Le président du parti sionisme religieux, le député Bezalel Smotrich, a réagi aujourd’hui (dimanche) à la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahu de fermer le mont du Temple aux Juifs. » Bonjour, Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahu, que faut-il d’autre pour que vous compreniez que lorsque vous choisissez la disgrâce, vous obtenez une guerre ?! », a écrit MK Smotrich sur son compte Twitter. « Je vous demande de revenir immédiatement sur votre décision et de refuser de succomber au terrorisme et à la violence », a-t-il ajouté.

La fermeture du mont du Temple aux Juifs fait suite à la décision de l’échelon politique et du Premier ministre Netanyahu, et sans préavis. Les Juifs ont été surpris ce matin de découvrir que l’accès au Mont du Temple leur était interdit. Le journaliste et militant du mont du Temple Arnon Segal a écrit sur son compte Twitter: «Sans préavis, sans aucune explication ni même un petit panneau à l’entrée, alors que même la fête musulmane est terminée – le mont du Temple reste fermé aux Juifs. L’humiliation nationale commence ici. »