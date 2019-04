Vous connaissez certainement cette chanson d’Alain Souchon » on est foutu on mange trop » , ô combien actuelle et vraie.

Nous sommes sollicités pour manger tout le temps.

On mange par envie, par gourmandise, on mange quand on est triste, quand on est gai, quand on est en bonne compagnie…

Nous passons du sucré au salé, des apéritifs aux buffets de dessert…

Toutes les occasions sont bonnes.

Mais est-ce que nous mangeons parce que nous avons faim ?

A priori la question ne se pose pas, mais en réalité ce n’est pas toujours le cas.

A force de manger à pas d’heure, nous avons perdu la sensation de faim, et c’est bien dommage; notre rapport à la nourriture a complètement changé, et nous nous sommes déréglés.

Je suis toujours étonnée, lors de consultations, quand je demande au patient ce qu’il a mangé la veille par exemple; il est incapable de me le dire parce qu’il ne sait pas, parce qu’il ne s’assoit pas toujours pour manger un repas équilibré, il est très souvent en mode »grignotage » toute la journée.

Cet excès de nourriture a une incidence sur notre santé, cela provoque des problèmes de surpoids, d’obésité, de pré- diabète, syndrome métabolique, ……. et j’en passe…

Alors comment remédier à tout cela ???

Tout d’abord, prendre conscience de ce phénomène- manger tout le temps et beaucoup – c’est un premier pas, et non des moindres, parce qu’il est le point de départ d’un éventuel changement.

Puis, apprendre à faire le distinguo entre les fois où l’on mange avec faim et celles où l’on mange mécaniquement.

Ensuite, essayer de distinguer entre un repas équilibré et un grignotage, qui, la plupart du temps, n’a pas d’apport nutritionnel.

L’autre idée, c’est de se lever de table avant d’être rassasié complétement, le Rambam nous dit :

קום כשאתה 70 אחוז שבע

Lève-toi quand tu es rassasié à 70% .

Il faut 20 minutes au mécanisme de satiété dans le cerveau pour qu’il réagisse. En d’autres termes, il faut se lever de table quand il nous reste encore une petite place, cette place va se combler dans les 20 minutes qui suivent.

Dans la pratique, il faut arrêter de manger quand on n’a plus vraiment faim, mais qu’on n’est pas encore rassasié.

Encore un petit conseil du Rambam : ne rien manger avant de dormir – au moins 3 ou 4h- on peut juste boire de l’eau ou une tisane (sans sucre bien sûr).

Nous avons vu beaucoup de points, mais la liste n’est pas exhaustive, il y a encore beaucoup à dire, le domaine de la nutrition est très vaste….

Ces quelques principes nous permettront de rester en bonne santé, et d’avoir une bonne hygiène de vie.

Je le reconnais, il n’est pas toujours facile de faire certains changements, mais l’essentiel, c’est de commencer. Chacun mettra l’accent sur ce qui lui parle le plus, chacun, à son rythme, optimisera sa santé.

