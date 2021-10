« Et Abraham courut vers le troupeau, et prit un veau tendre et bon, et le donna au garçon, et se hâta de le faire » (Parashat Vayera).

Cette semaine aussi, nous avons couru d’un endroit à l’autre pour agir pour le Am Israël : avancée des réformes pour la reconnaissance des diplômes des olim, rencontre avec la ministre de l’Intérieur pour l’ouverture des frontières, discussions et votes en commissions des réformes pour réduire le coût de la vie, visites au siège des pompiers et à Raanana – une ville qui accueille les olim.

De plus, cette semaine, ont été annoncées un certain nombre de bonnes nouvelles sur des sujets menés par la coalition:

✅ Facilitation de la venue d’olim des professions médicales, infirmières et ingénieurs, et lever d’obstacles à la reconnaissance de diplômes.

✅ Ouverture des frontières aux touristes à partir du 1.11.

✅ Réforme des importations qui entraînera une baisse des prix de plusieurs dizaines de pour cent sur des centaines de produits (cosmétiques, produits pour bébé, produits alimentaires etc.)

✅ Facilitation d’ouverture de crèches familiales.

✅Augmentation de la pension d’invalidité.

✅ Raccourcissement des gardes des internes en médecine.

✅ Plan d’augmentation des salaires des soldats.

✅ Autorisation de construction de 3,100 logements en Judée et Samarie.

À noter que l’opposition a également obtenu un succès cette semaine : la proposition du député Ahmad Tibi (liste arabe unie) d’une commission d’enquête pour placer les enseignants arabes dans le système éducatif a été votée à la Knesset contre la position de la coalition – felicitations à Ahmad Tibi, Netanyahu et au Likoud pour ce succès !

On continue de courir vite et de travailler 💪.

Shavoua Tov