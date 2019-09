Les violences faites aux femmes sont un fait de société dans la population arabe israélienne comme dans les zones contrôlées par l’Autorité Palestinienne. Plus de 120 femmes ont été assassinées dans les quinze dernières années dans des situations de violences familiales, sans parler des milliers de femmes battues, blessées ou humiliées.

Des dizaines de femmes arabes israéliennes ainsi que des activistes d’extrême gauche ont manifesté jeudi à Haïfa et dans d’autres villes pour protester contre les violences faites aux femmes dans le secteur arabe israélien et dans les zones contrôlées par l’Autorité Palestinienne.

A part les drapeaux de l’OLP qui flottaient, les pancartes et les slogans pointaient du doigt ce qui est selon les manifestants la cause de ces violences: pour le secteur arabe israélien ces violences sont « la conséquence de l’incitation contre les Arabes par le gouvernement Netanyahou »! Et quant aux violences contre les femmes « palestiniennes », elles sont la résultante directe de « l’occupation israélienne ». Il suffisait d’y penser!

Beaucoup a déjà été dit et écrit – y compris par des Arabes eux-mêmes – sur ce syndrome très présent dans le monde arabe qui consiste à toujours rejeter ses propres échecs sur les autres et ne jamais se regarder dans le miroir: ce sont l’Occident, l’ère coloniale, les Juifs, Israël etc.

En Israël, ce syndrome fait d’ailleurs la moyenne avec son pendant juif qui consiste au contraire à se considérer toujours comme coupable et à être indulgent avec les ennemis.

Photo Hadas Parush / Flash 90