Lors du conseil d’administration de l’Agence Juive, la directrice du département de la lutte contre l’antisémitisme au sein de l’Organisation Sioniste Mondiale, a alerté sur l’augmentation constante du nombre d’actes antisémites dans le monde.

Au micro d’Arutz 7, Raheli Baratz a expliqué: »Nous faisons état de 10 actes antisémites par jour, mais nous ne savons que 10% de ce qui se passe réellement et il y a de très nombreux cas qui ne sont pas recensés. On peut critiquer Israël mais la limite entre la critique légitime et la négation du droit à l’existence de l’Etat d’Israël est mince ».

Baratz raconte le cas d’un médecin en Suède qui a été licencié de l’hôpital où il travaillait parce qu’il était juif. D’autres confrères de confession juive avaient, avant lui, décider d’eux-mêmes de partir en raison de l’antisémitisme ambiant. Dans ce cas comme dans d’autres, il est difficile de prouver la motivation antisémite du licenciement même si on sait qu’elle existe. Le département de lutte contre l’antisémitisme de l’Organisation Sioniste Mondiale assiste ce médecin dans cette lutte compliquée.

Par ailleurs, Baratz souligne que, de tout temps et aujourd’hui encore, les Juifs sont accusés de tous les maux et que la haine antisémite gagne en intensité en temps de guerre. Ainsi, à travers le monde, il n’est pas rare d’entendre que ce sont les Juifs qui sont responsables de la guerre en Ukraine. »Les Juifs sont responsables de tous les problèmes dans le monde. On trouvera toujours des gens pour nous accuser et il nous faut combattre ce phénomène, par tous les moyens », martèle Raheli Baratz.