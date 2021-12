Selon une équipe de chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem, sous la direction du Prof. Yinon Ashkenazy, il y aura en Israël d’ici le 10 janvier entre 15.0000 et 20.000 personnes atteintes du variant Omicron dont 250 en état grave. Mais le 19 janvier, les chercheurs prévoient entre 250 et 650 malades en état grave et d’ici fin janvier entre 1000 et 2500 malades, une situation que les hôpitaux auraient énormément de mal à gérer. Le Prof. Ashkenazy explique que la gravité de la maladie ne se révèle qu’après un délai, et du fait de la rapidité de la propagation du variant Omicron, le nombre de personnes montrant des symptômes graves n’ira qu’en grandissant de manière exponentielle.

Face à la propagation du variant Omicron, les experts du ministère de la Santé envisagent diverses mesures dont le retour de l’obligation du port du masque en extérieur lors de rassemblements de personnes.

Photo Nati Shohat / Flash 90