Aujourd’hui (lundi), le ministère des Finances a annoncé son plan d’aide pour les indépendants touchés par la vague Omicron ces derniers mois.

Le ministre Avigdor Liberman a annoncé que l’aide de l’Etat aux petites et moyennes entreprises avec un chiffre d’affaires de 60 millions de shekels par an maximum, serait limitée et comprendrait une aide maximale de 600000 shekels pour les entreprises ayant perdu au moins 35% de leur chiffre d’affaires par rapport aux mois qui ont précédé la crise du Corona, soit par comparaison entre les mois de janvier-février 2022 et janvier-février 2019.

Pour les entreprises ayant ouvert en 2020, c’est l’administration fiscale qui fixera au cas par cas le point de comparaison pour pouvoir prétendre à une aide.

On estime qu’un nombre restreint d’entreprises répondent à ce critère, essentiellement dans les domaines de la culture, du tourisme et de la restauration.

Le ministre des Finances a précisé que l’impact sur l’économie de la vague Omicron a été minime et que les bénéfices commerciaux ont même augmenté pendant les mois concernés.

Le syndicat des commerces et des indépendants a manifesté son mécontentement à l’annonce de ces mesures : »Depuis l’accord »Tsouk Eytan », nous avons le droit à des indemnités à partir de 25% de baisse de notre chiffre d’affaires. Pourquoi ces combines aujourd’hui? Par ailleurs, pourquoi ne pas avoir pris en compte le mois de décembre 2021, date à laquelle les chiffres ont commencé à baisser? »

Le programme du ministère des Finances doit encore suivre la procédure législative, afin d’être totalement validé.