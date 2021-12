Omicron : Naftali Benett annonce l’arrivée de la cinquième vague

Lors du conseil des ministres hebdomadaire, le Premier ministre Naftali Benett a annoncé que le variant Omicron est bel et bien entré dans le pays et qu’une cinquième vague du Corona est en train de faire son entrée dans le pays. Il a notamment cité le multiplicateur de contamination qui est en constante augmentation. Naftali Benett a appelé les familles israéliennes à « prendre leurs responsabilités » et se préoccuper de la vaccination des enfants, car « le temps presse ». Alors qu’il pensait que les caméras étaient sorties de la salle en vue de la séance à huis-clos, Naftali Benett a été enregistré demandant à ses ministres de se ressaisir en respectant mieux les consignes et notamment le port du masque, notant qu’ils avaient « baissé la garde » après la vague du Delta.

Ironique retournement de situation..

Le site « Maariv » rapporte dimanche que des dizaines de personnes atteintes par le variant Omicron sont entrées en Israël la semaine dernière dans des vols arrivant de Madrid, Miami, Londres, Paris, Dubaï, New York et Addis-Abeba. Trente-cinq parmi les quarante-cinq personnes diagnostiquées positives vendredi dernier revenaient de l’étranger. Autre exemple, dans un vol arrivant de France, dix-neuf parmi les cent-quatre vingt-cinq passagers revenant de vacances de ski ont été testés positifs. Un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Santé a déclaré : « Nous n’apprenons pas les leçons. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont compris la gravité de la situation mais ne sont pas assez courageux pour fermer l’aéroport Ben Gourion durant au moins une semaine ». Un autre fonctionnaire note que les passagers qui débarquent à l’aéroport subissent un test mais quittent l’aéroport en utilisant les transports publics alors qu’ils n’ont pas les résultats. Tant que nous n’aurons pas réglé cette question, les variants continueront à entrer dans le pays les uns après les autres tous les quelques mois.

Ce sont exactement les mêmes griefs qu’un ancien député de l’opposition devenu aujourd’hui Premier ministre reprochait de manière extrêmement virulente aux responsables politiques il y a moins d’un an encore…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90