En prévision de la vague du variant Omicron qui s’étend dans le pays, le Premier ministre Naftali Benett a donné une conférence de presse dimanche soir. Il a indiqué que le variant Omicron se propage vite et que la cinquième vague du Corona est là. Il a précisé que les chiffres monteront rapidement dans les prochaines semaines et qu’il ne faut pas se faire d’illusions sur cette question.

Le Premier ministre a annoncé que l’objectif du gouvernement est de traverser cette nouvelle vague sans provoquer de dégâts à l’économie du pays, autant que faire se peut. Pour cela, il a une nouvelle fois appelé la population à vacciner les enfants, une demande qui ne semble toujours pas entendue par une grande partie de la population. Il a cité les villes dans lesquelles le taux de vaccination est faible, notamment Netivot et Tibériade ainsi que de nombreuses localités arabes.

Naftali Benett a indiqué que de nouvelles mesures seront annoncées bientôt et qu’entre temps, il faut impérativement respecter scrupuleusement les consignes de protection et de distanciation. Il a appelé les entrepreneurs et patrons à encourager au maximum le télétravail des leurs employés.

Lors des questions des journalistes, le Premier ministre a totalement esquivé celle qui concerne l’attitude de la ministre de l’Education Yifat Shasha-Bitton ainsi que les « incohérences » du gouvernement, notamment celle du voyage à l’étranger de sa femme et de ses enfants alors qu’il venait de demander aux citoyens d’éviter de se rendre à l’étranger.

