L’ancien otage, Omer Shem Tov, a pris la parole ce soir (jeudi) lors d’une cérémonie à Herzliya, aux côtés de ses amis eux aussi anciens otages et libérés lors du premier accord en novembre 2023, Maya et Itay Regev.

Il a commencé son discours par la bénédiction de »Chéé’héyanou »: « Béni sois-Tu qui nous as fait vivre, nous as maintenus et nous as permis d’atteindre ce moment. »

« Je suis Omer Shem Tov, et je suis libre. Je n’ai pas d’expérience sur scène, et la dernière fois que j’y étais, c’était sur la scène du Hamas. Alors pardonnez-moi si je suis ému par ce moment. J’ai été kidnappé le 7 octobre et détenu en captivité pendant 505 jours. Je n’ai jamais perdu espoir. J’ai toujours cru que je rentrerais chez moi, et j’ai toujours ressenti la protection qui veillait sur moi, même s’il y a eu des moments extrêmement difficiles », a-t-il déclaré en introduction.

Il a ensuite raconté :

« Après le retour d’Itay, je me suis senti très seul. J’ai été transféré dans un tunnel à 40 mètres de profondeur, seul, dans une cellule fermée pendant 50 jours, avec très peu de nourriture et sans lumière. J’avais une lampe de poche que j’avais trouvée, et je l’utilisais quelques minutes par jour pour économiser les piles. Le cinquantième jour, alors que j’étais au bord du désespoir, après cinq jours dans l’obscurité totale, avec seulement un biscuit par jour et un peu d’eau salée à boire, j’ai crié vers Dieu pour qu’Il me sorte de là, car je n’en pouvais plus. Cinq minutes plus tard, mon geôlier est arrivé et m’a annoncé que j’allais être transféré ailleurs. »

« J’ai été déplacé dans un autre tunnel, et j’ai alors compris qu’il y avait des conditions difficiles et d’autres encore pires. Heureusement, dans ce nouveau tunnel, il y avait de la lumière, et j’avais un peu plus de nourriture. J’y ai passé les 400 jours suivants, seul, et chaque jour, j’imaginais le moment de ma libération et tout ce que je ferais une fois libre. Je m’imaginais posant ma tête sur les genoux de ma mère pendant qu’elle me caressait les cheveux, comme j’aimais tant. Je me voyais faire une balade à moto avec mon père, ressentir le vent et la liberté. Je me projetais assis dans le salon avec Dana et Amit, regardant un film avec du popcorn, et je revivais mes promenades dans les champs avec Lucas. »

Shem Tov a poursuivi en soulignant :

« L’imaginaire est devenu réalité, et grâce à Dieu, je suis là. Mais je suis ici pour ceux qui sont encore là-bas. Je sais ce qu’ils ressentent, et je comprends à quel point il est urgent de les sortir de cet enfer. Chaque jour passé là-bas est un combat pour la survie, sans savoir si on restera en vie ou si on mourra de faim, d’abus physiques ou psychologiques. Nous devons les ramener, tous : les vivants pour qu’ils puissent se reconstruire, et les défunts pour leur offrir une sépulture digne. »

Il a conclu :

« Je veux vous dire merci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci pour votre soutien, pour avoir entouré et réconforté mon incroyable famille. Chaque prière ou énergie que vous m’avez envoyée, je l’ai ressentie, même lorsque j’étais dans l’endroit le plus sombre, j’ai perçu une lueur d’espoir, et c’est grâce à vous.

Maman, Papa, Dana, Amit – quelle chance j’ai de vous avoir comme famille. Je vous aime tellement. Pendant plus d’un an, j’ai été seul, et j’apprends maintenant à me réhabituer à une vie nouvelle, que je ne connais pas encore. Je vous remercie pour tout l’amour que vous me donnez et je sais que chacun d’entre vous mérite que je le prenne dans mes bras. Merci de comprendre que j’ai encore besoin de temps. Je vous aime profondément.

Am Israël Haï ».