Omer Shem Tov, qui a été libéré par le Hamas le 22 février après 505 jours de captivité, a témoigné à plusieurs reprises de la foi qui ne l’a jamais quitté dans les tunnels de Gaza et de ses efforts pour garder le shabbat. A l’occasion d’une soirée organisée par l’association Jewish Connection, le jeune homme de 23 ans a raconté un miracle qui s’était produit alors qu’il tâchait de faire le kiddouch semaine après semaine, grâce à du jus de raisin qu’il avait réussi à obtenir de ses ravisseurs.

« Pendant cinq mois, j’ai eu une demi-bouteille de jus de raisin que j’utilisais pour le Kiddouch. De manière incroyable, la bouteille ne s’est jamais vidée et le jus n’a jamais tourné. J’avais toujours ce qu’il me fallait pour la bénédiction. Cela m’a vraiment rappelé le miracle de Hanoucca avec la fiole d’huile », a-t-il relaté. « Cela m’a montré à quel point Dieu est bon et combien Il était avec moi », a ajouté Omer Shem Tov.

Il a ensuite raconté les difficultés qu’il avait vécues durant sa captivité et remercié pour le soutien qu’il avait reçu du peuple d’Israël. « Pendant que j’étais là-bas, j’ai ressenti chacune de vos prières. Même dans les endroits les plus sombres, j’ai ressenti la lumière que vous m’avez envoyée. »