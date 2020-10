Le secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP Saeb Erekat a dû être hospitalisé d’urgence depuis Jéricho sa ville de résidence vers un hôpital jordanien. Atteint du Corona, son état s’est brusquement détérioré. Saeb Erekat avait subi il y a trois ans d’une greffe des poumons ce qui le met en danger. Saeb Erekat est l’un des plus virulents envers l’Etat d’Israël au sein de l’OLP et il est très actif sur la scène international pour déverser son fiel contre l’Etat juif.

L’AP poursuit ses attaques contre Israël

Se marginalisant de plus en plus, l’Autorité Palestinienne continue à attaquer Israël sur la scène internationale sans penser une seconde à faire son introspection. Le « ministre » des Affaires étrangères Riyad al-Maliki a assisté au congrès des pays non-alignés, une institution qui était puissante dans les années de la Guerre froide mais dont l’influence est aujourd’hui symbolique. Profitant de cette tribune, al-Maliki a essayé de réactiver le sentiment propalestinien des pays membres : « Le peuple palestinien se trouve en situation de péril existentiel dans ses droits à la liberté et à l’autodétermination ». Il a décrit « une situation critique en Palestine et à Jérusalem-Est » et en a attribué la cause à « l’indifférence de la communauté internationale qui se contente de discours mais s’abstient de tout action contre les actes illégaux d’Israël ».

L’OLP avait été acceptée au sein des pays non-alignés en 1976. Depuis lors l’un des principaux pays leaders de l’époque, l’Inde, est devenu un allié stratégique et un partenaire de premier plan d’Israël.

Photo Abir Sultan / Flash 90