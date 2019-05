Le comité exécutif de l’OLP a condamné la décision du Bundestag allemand de déclarer le BDS comme organisation antisémite et raciste. Dans un communiqué, l’OLP qualifie cette décision « d’attaque contre le peuple palestinien et ses droits légitimes » et indique que le BDS « fait partie de la lutte légitime du peuple palestinien contre le régime d’occupation israélien et l’apartheid ». L’OLP qualifie la décision du parlement allemand de « raciste, contraire au droit international ainsi qu’aux droits de l’homme et hostile à la lutte conrre l’occupation et l’épuration ethnique ».

Le communiqué de l’OLP poursuit: « Cette décision allemande sert les intérêts du Plan Trump et encourage la poursuite de l’occupation et des autres crimes commis contre le peuple palestinien, entre autres la construction des colonies juives, la judaïsation, l’apartheid et la négation des droits du peuple palestinien, du droit au retour des réfugiés et de sa volonté de créer un Etat palestinien avec Al-Qods comme capitale ».