Le Premier ministre est arrivé cette nuit en Allemagne, après avoir retardé son voyage de plusieurs heures pour travailler sur le dossier de la réforme judiciaire et le compromis présenté par le Président Herzog hier soir.

Il a participé, en compagnie du chancelier allemand, Olaf Scholz, à une cérémonie sur le quai 17 de la gare de Berlin Grunewald, duquel plus de 10000 Juifs berlinois ont été déportés vers les différents camps de concentration.

La cérémonie s’est ouverte par une minute de silence puis après le dépôt de gerbes, le Premier ministre et le Chancelier ont allumé des bougies à la mémoire des victimes. Le Rav de Berlin, le Rav Yehouda Teichtel a ensuite récité le kaddich pour les six millions de victimes de la Shoah. Pour finir, les participants ont chanté l’Hatikva.

Le Premier ministre a déclaré: »Je suis vraiment ému de me tenir ici avec le Chancelier Scholz. Nous représentons la nouvelle Allemagne et la renaissance de l’Etat des Juifs. Nous savons que les appels à exterminer le peuple juif n’ont pas cessé. La principale leçon que nous devons tirer lorsque nous nous tenons devant ce mal, c’est que nous avons le devoir d’arrêter les projets maléfiques avant qu’il ne se produise une catastrophe. Aujourd’hui nous entendons des appels à exterminer l’Etat juif et des millions de Juifs. Nous avons appris que le peuple juif doit garantir sa capacité à se défendre, par ses propres moyens, contre la menace ».

Lors de la conférence de presse commune entre les deux chefs de gouvernement, le Chancelier allemand a parlé de la réforme judiciaire en Israël et s’est dit préoccupé par la situation en Israël. »En tant qu’amis d’Israël, nous suggérons de repenser la démarche. L’indépendance des tribunaux est très importante pour la démocratie », a déclaré Scholz.

Netanyahou a répondu: »Je suis la personne qui a dirigé les processus les plus libéraux. En Allemagne, les juges sont choisis par les élus du peuple. En Israël, certains sont d’avis que les tribunaux ont trop de pouvoir. Je veux vous garantir, M. le Chancelier Scholz, Israël est une démocratie libérale et continuera à l’être. Combien d’entre vous savent qu’il y a, au sein du Likoud, une cellule qui travaille à promouvoir les droits des homosexuels? Combien d’entre vous savent que le président de la Knesset est son représentant. Peu de gens le savent. On parle de la réforme sans la connaitre. L’équilibre des pouvoirs est mis à mal depuis 30 ans et les tribunaux ont pris un pouvoir qui ne leur revient pas. Nous allons amener cet équilibre. La réforme préserve les libertés individuelles. La situation actuelle donne un droit de veto aux juges pour la nomination des juges. Ici, en Allemagne, aucun juge ne possède un tel droit de veto. C’est ce qui se fait dans la majorité des démocraties ».

Scholz a également glissé que »la démocratie ce n’est pas uniquement la majorité qui décide mais aussi la préservation des droits des minorités », ce à quoi Netanyahou a rétorqué: »La démocratie c’est l’équilibre entre la majorité qui décide et la préservation des droits des minorités ».