Ofri Bibas, la soeur de Yarden, a enregistré un message vidéo cet après-midi, quelques heures après que la famille a reçu la terrible nouvelle de l’assassinat des petits Kfir et Ariel et du fait que le troisième corps restitué par le Hamas n’est pas celui de Shiri.

Ofri Bibas pointe dans ce message un doigt accusateur contre l’Etat d’Israël: »Mes neveux ont été kidnappés en vie et ont été cruellement assassinés en captivité par une organisation terroriste. Ils ne méritaient pas cela. (…) Il était de la responsabilité de l’Etat de les ramener en vie. Nous ne pourrons pas pardonner qu’ils aient été abandonnés le 7 octobre et nous ne pourrons pas pardonner qu’ils aient été abandonnés en captivité ».

Puis la tante des petits Kfir et Ariel a adressé des reproches au Premier ministre: »M. le Premier ministre Netanyahou, nous n’avons même pas reçu une demande de pardon de votre part en ce moment douloureux. Pour Ariel, pour Kfir et pour Yarden, nous ne voulons pas vengeance maintenant, nous voulons Shiri. La cruauté des terroristes rend urgent son retour et celui de tous les autres otages ».

Pour finir, Ofri Bibas en appelle au Président américain, Donald Trump, pour qu’il aide Israël à remplir cette mission.

Et s’adressant à Kfir et Ariel, z’l: »Luli et Firfir, désolée de ne pas encore pouvoir pleurer sur vous. Nous attendons votre Maman Shiri ».