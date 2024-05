Le lieutenant Nave Lax est tombé au combat le 7 octobre en défendant les kibboutzim de la bordure de Gaza. Il avait 21 ans et était originaire de Lod.

Sa mère Ofra est journaliste. Depuis que ce drame s’est abattu sur elle et sa famille, elle se sert de sa plume et de ses expositions médiatiques pour diffuser un message d’espoir et d’amour d’Israël.

Hier soir (dimanche), elle a prononcé quelques mots très poignants pour ouvrir la cérémonie de Yom Hazikaron à Lod:

”Nous sommes au commencement d’un jour douloureux et difficile et nous nous trouvons dans une période où la tristesse et la douleur nous accompagnent. Chaque jour des soldats sont tués ou blessés. Notre coeur est avec les otages. Des gens sans maison se promènent parmi nous. Et par-dessus tout, une question survole: ”Que va-t-il se passer?”. Ces jours-ci nous avons deux options: sombrer, baisser la tête et dire que nous n’en pouvons plus ou décider que nous, simples civils, sans uniforme et sans arme devons vaincre les terroristes du nord au sud et expulser le désespoir. Comment vaincre des terroristes sans être armés? On avance, la tête haute, on décide de continuer à vivre, d’aimer ce peuple et cette terre, on remercie pour ce que l’on a et on continue. Nous nous battons dans une guerre longue de plusieurs années contre un ennemi cruel qui n’a pas d’égal. Un ennemi qui n’a que faire de savoir s’il a en face de lui des soldats, des femmes ou des bébés. Il veut nous tuer et nous expulser d’ici. Et si tout cela n’est pas possible, alors il veut au moins nous faire désespérer. Nous ne le laisserons pas gagner.

Nous allons poursuivre la voie de nos valeureux fils, leur joie de vivre, nous allons continuer à construire. Nos fils avaient une conscience juive et israélienne profonde, ils savaient que notre peuple n’est pas né hier, qu’il a une très longue histoire. Une histoire qui a connu des hauts et des bas, des guerres et des victoires et qui a un but. Nous appartenons au peuple qui brandit le drapeau de la foi et de la morale, un peuple qui a toujours l’espoir.

Nave aimait, il aimait sa famille, ses amis, son peuple et sa ville, Lod. Nous continuerons sa voie avec fierté, avec le sourire et avec bravoure, la bravoure de la vie”.