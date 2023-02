Lors du conseil des ministres de vendredi dernier, le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, a obtenu 250 millions de shekels supplémentaires pour son budget 2023-2024. Cette somme sera notamment destinée à encourager l’immigration en provenance de France et des Etats-Unis et à financer des programmes d’intégration. De plus, le ministère a reçu l’autorisation d’employer 70 personnes supplémentaires afin de renforcer ses rangs et de répondre de manière plus efficace aux olim.

Le ministère accompagne les olim dans leur intégration sociale et leur insertion professionnelle, ainsi que dans l’apprentissage de l’hébreu. Les nouveaux programmes qui seront mis en place, permettront d’améliorer cet accompagnement.

« Au cours de l’année écoulée, il y a eu une baisse significative du nombre d’immigrants en provenance de ces deux pays. Les données de l’Agence juive montrent que cette tendance tend à perdurer, ce qui nous oblige à mettre en place des programmes d’intégration de qualité », a commenté le ministre Ofir Sofer. Avant d’ajouter : « Afin d’inciter les Juifs à faire leur aliya et de faciliter leur intégration, il nous faut redoubler d’efforts pour les accompagner à s’insérer sur le marché du travail. Cela passe notamment par la reconnaissance des diplômes et l’apprentissage de l’hébreu. Je suis heureux d’avoir réussi à convaincre le ministère des Finances de l’importance d’aider les olim. Malgré les difficultés budgétaires, j’ai réussi à obtenir une hausse substantielle du budget pour mon ministère. Je remercie le ministre des Finances Betsalel Smotrich pour son soutien ».

En début du conseil des ministres jeudi, le Premier ministre avait mis l’accent sur l’importance d’encourager l’alya. Le ministre Ofir Sofer avait alors expliqué que sans hausse du budget, il serait difficile de mettre en place de nouveaux programmes dédiés à l’immigration et à l’intégration.