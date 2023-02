A la veille de sa première visite dans les communautés juives de France, le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, répond aux questions de Studio Qualita. Au micro d’Eliana Gurfinkiel, il livre sa vision sur l’Alya de France, parle des problématiques d’intégration dont il est parfaitement conscient et mentionne les moyens qui permettront aux juifs de réaliser leur rêve et de venir s’installer en Israël.