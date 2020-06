Le député Ofir Sofer (Yamina) a lancé un cri d’alarme quant à l’avenir du Néguev face aux tentatives de mainmise rampante des Bédouins. Noyautée par des éléments nationalistes et islamiques, une partie croissante de la population bédouine se déconnecte de la fidélité à l’Etat d’Israël et espère que les terres du Néguev feront un jour partie d’un « Etat palestinien ».

Le député a exprimé sa vive inquiétude quant à la cession des Affaires bédouines au ministre de l’Economie Amir Peretz. Ofir Sofer révèle qu’il reçoit des appels téléphoniques de nombreux soldats et réservistes de Tsahal qui servent dans le Néguev et dénoncent l’incurie des pouvoirs publics face aux agissements délictueux de la part de Bédouins, par les constructions illégales, les vols de matériel agricole ou militaire et divers autres infractions. « J’ai beaucoup de mal à imaginer Amir Peretz changer la politique laxiste actuelle », craint Ofir Sofer qui suggère d’agir sur deux plans simultanés : aide économique et poigne de fer contre les actes illégaux. Il souligne surtout qu’il fait préserver les intérêts à long terme de l’Etat d’Israël et ne pas laisser ainsi grignoter son territoire.

Il conclut : « Nous sommes à deux doigts de perdre le Néguev et je ne parle pas seulement des vols de terres mais aussi de la sécurité personnelle des citoyens. Tout le monde parle de souveraineté en Judée-Samarie mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans le Néguev où hélas, l’Etat d’Israël n’applique pas sa souveraineté ».

