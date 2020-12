La 23e Knesset a été officiellement dissoute mardi soir à minuit après sept mois d’exercice. Les élections anticipées pour la 24e Knesset auront lieu le 23 mars 2021. Ce seront les quatrièmes élections en l’espace de deux ans et elles se dérouleront sous l’ombre du Corona.

A partir de maintenant, la vie politique va s’emballer avec des primaires pour la liste du Likoud et surtout des alliances et scissions dans le paysage politique ainsi que l’apparition probable de nouveaux partis politiques et de nouvelles « vedettes ». Le 6 février sera le dernier délai pour le dépôt des listes et les clips électoraux apparaîtront deux semaines avant le scrutin.

A l’heure actuelle, selon les sondages, aucun bloc n’est capable de former un gouvernement stable : le bloc qui soutient Netanyahou aurait besoin de Yamina et de quelques députés en plus pour obtenir au moins 61 sièges, et le bloc qui a annoncé ne pas vouloir siéger avec Binyamin Netanyahou (qui inclut Gideon Saar et Avigdor Lieberman) ne pourrait pas atteindre la majorité sans la Liste arabe unifiée.

Lors de son annonce officielle à minuit, le président de la Knesset Yariv Levin a indiqué que le pays va vers de nouvelles élections dans une période complexe et il a appelé la population et la classe politique en particulier à ne pas attiser les tensions qui existe déjà dans le pays afin que la campagne électorale se déroule de manière digne et sans violence.

Photo Flash 90