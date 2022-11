Le premier accord de coalition a été signé cette nuit entre le Likoud et Otsma Yehoudit.

Itamar Ben Gvir est parvenu à obtenir ce qu’il souhaitait. Le ministère de la Sécurité intérieure lui a été attribué et sera désormais dénommé »ministère de la Sécurité nationale ». Les pouvoirs du ministre ont été élargis. La police de l’environnement passera de l’autorité du ministère de l’environnement à la sienne et les gardes-frontières qui agissent en Judée-Samarie ne dépendront plus du ministère de la Défense mais du ministère de la Sécurité nationale, ce qui confère au chef d’Otsma Yehoudit de larges pouvoirs concernant l’application de la loi dans cette région. Ben Gvir sera également responsable de l’autorité de l’application des lois immobilières, soit la surveillance et l’application de la loi en cas d’infraction au droit immobilier, comme les constructions illégales.

En outre, Ben Gvir sera membre du cabinet de sécurité.

Par ailleurs, le numéro 2 d’Otsma Yehoudit, Itshak Wasserlauf, sera nommé ministre du développement du Neguev et de la Galilée et de la résilience nationale. Au sein de son ministère lui sont également des dévolus pouvoirs sur la politique vis-à-vis des jeunes implantations.

Almog Cohen, numéro 3, sera vice-ministre de l’Economie et Amihaï Eliahou (petit-fils de l’ancien Grand Rabbin d’Israël, le Rishon le Tsion, Rav Mordehaï Eliahou, z’l) obtient le ministère de l’héritage qui s’occupera de tous les sites archéologiques et liés à l’héritage juif, y compris en Judée-Samarie.

Enfin, Tsvika Fogel, sous-général de réserve, siègera à la tête de la commission de la Sécurité intérieure à la Knesset.

La signature de l’accord ave Otsma Yehoudit pourrait présager d’un déblocage de la situation avec la Tsionout Hadatit puisque le parti de Ben Gvir avait affirmé qu’il n’entrerait pas dans le gouvernement sans son allié Smotrich.

Par ailleurs, les négociations sont à l’arrêt avec Yahadout Hatorah depuis deux jours.