Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir la signature d’un accord de normalisation entre l’Etat d’Israël et le royaume de Bahreïn, après une conversation téléphonique en vidéoconférence avec le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le roi du Bahreïn Hamed ben Issa al-Khalifa. Le ministre des Affaires étrangères du royaume, Abdel Latif al-Zayani se rendra lundi à Washington pour signer l’accord lors de la cérémonie officielle de normalisation entre Israël et les Emirats arabes.

Le président américain a exprimé sa joie et s’est dit persuadé que d’autres Etats arabes suivront et que les « Palestiniens » finiront par se laisser convaincre.

Le Premier ministre israélien a lui-aussi exprimé sa satisfaction, soulignant qu’il a fallu 26 ans depuis le dernier traité de paix entre Israël et un Etat arabe (la Jordanie) mais à peine 29 jours entre l’établissement de la paix avec les Emirats et celui avec Bahreïn. « La paix en échange de la paix, l’économie en échange de l’économie », a martelé le Premier ministre pour bien montrer le changement dans les axiomes du passé qui ont toujours échoué. « Nous avons longtemps investi dans la paix, et désormais, c’est la paix qui va investir chez nous », a rajouté Binyamin Netanyahou pour décrire les retombées économiques colossales pour Israël de ces accords de normalisation.

Le Premier ministre a également remercié chaleureusement le président américain Donald Trump et son administration pour avoir été les architectes de ces accords.

Photo Illustration