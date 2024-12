Le réveil de la guerre civile en Syrie est suivie avec beaucoup d’attention en Israël. Les rebelles syriens ont réussi à conquérir Alep, la deuxième ville la plus grande de Syrie et poursuivent leur progression.

Pour Israël, la situation en Syrie est complexe compte-tenu des forces en présence. D’une part, le régime syrien soutenu par l’Iran mais aussi par la Russie. D’autre part, les rebelles soutenus par la Turquie, dont le chef est issu d’Al Qaïda et qui ont pu entreprendre leur offensive en partie ”grâce” à l’action israélienne d’affaiblissement de l’axe iranien. Notons que ce fait est une conséquence indirecte et involontaire de la guerre que mène Israël pour sa survie. En outre, les Etats-Unis qui s’opposent à la Russie et à l’Iran peuvent difficilement soutenir les rebelles jihadistes et la Turquie, de même pour Israël.

Parallèlement, cette offensive des rebelles syriens affaiblit encore un peu plus les Gardiens de la Révolution qui soutiennent Bachar Al Assad. Pour l’orientaliste et chercheur Yoni Ben Menahem: ”Il faut saisir l’occasion pour attaquer les installations nucléaires iraniennes” (Israël Hayom).

Dans ce contexte, le Premier ministre Netanyahou a réuni vendredi soir une réunion sécuritaire exceptionnelle pour débattre de la situation en Syrie et de ses conséquences pour Israël. A Jérusalem, on prend garde de ne pas prendre partie dans ce conflit et de se tenir ”prêt face à tout scénario”.