Ofer Winter a publié une critique cinglante des services de sécurité sur le site ”Maara’hot” de Tsahal. L’ancien sous-général, évincé par le Chef d’Etat-major Herzi Halévy, écrit: ”Ces jours-ci, tous les acteurs au Proche-Orient se demandent si le coup asséné par le Hamas à Tsahal et à Israël le 7 octobre était isolé, un coup dur qui ne reflète pas la puissance militaire israélienne réelle ou s’il s’agit d’un phénomène plus large de décomposition et de faiblesse israéliennes stratégiques, ce qui modifierait les règles du jeu et les rapports de force”.

Winter accuse: ”Les services de sécurité israéliens ont mal analysé le problème stratégique face auquel Israël se trouve dans la guerre Glaives de fer. C’est pourquoi, selon moi, la voie choisie pour régler le problème et les processus opérationnels de Tsahal jusqu’à maintenant n’ont pas seulement échoué à régler le problème, mais ont aggravé la situation depuis le début de la guerre”.

D’après Winter, les services de sécurité ont considéré, à tort, que l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre, était une attaque terroriste de plus alors qu’il s’agit de tout à fait autre chose.

Winter a pris l’exemple de l’opération Bouclier protecteur : ”En 2002, il y a eu une opération lancée par Israël suite à une vague de terrorisme qui a nécessité une réponse déterminée. En revanche, le 7 octobre, l’initiative a été prise par le Hamas, par surprise et dans les dimensions d’une campagne militaire d’État. L’attaque est un coup psychologique stratégique porté à Israël et a porté atteinte à son image de puissance invincible au Moyen-Orient, elle a érodé la dissuasion d’Israël d’une manière sans précédent et a incité les forces hostiles de la région menacer l’existence d’Israël. Pire encore, le fait que ce coup soit venu du Hamas, considéré comme le plus faible de nos ennemis dans la région, n’a pas reçu de ”réponse adéquate et écrasante” donnant d’Israël une image encore plus faible”.

Pour Winter, le problème n’est pas stratégique mais ”existentiel” et ”invite d’autres ennemis à défier Israël”.

Il ajouté que l’attitude actuelle d’Israël, qui comprend la fourniture d’aide humanitaire à Gaza et une auto-limitation dans l’application de la force ne fait que renforcer l’image d’un Israël faible.

”La solution apportée par les services de sécurité jusqu’à maintenant dans son attitude opérationnelle depuis le 7 octobre a aggravé le problème d’origine. Il ne semble pas qu’Israël tende vers une victoire claire et rapide ou des processus bouleversants qui rétabliraient la dissuasion. Il continue à agir suivant la même logique, soumis aux mêmes limites et contraintes et entretient dans les faits la vision de l’ennemi suivant laquelle il ne s’agissait pas d’un événement isolé”.

Afin de relever le ”défi humanitaire”, Winter propose : ”Les services de sécurité peuvent déplacer la population vers une zone définie en fonction de l’intérêt israélien, dans laquelle uniquement sera livrée l’aide humanitaire. Tsahal s’assurera par un filtrage que seuls des civils s’y trouvent”. Selon lui, cette approche permettra à Israël de répondre aux demandes d’aide internationale, tout en créant un siège efficace contre les forces du Hamas.

De la sorte, des zones vides de populations civiles seront créées, là où resteront les terroristes. Elles pourront être assiégées, le manque de ravitaillement entrainera la capitulation des forces terroristes. ”Le temps jouera en notre faveur”, estime Winter.

Winter conclut : ”Il ne suffit pas de frapper sévèrement les brigades du Hamas, ni de démanteler ses capacités militaires. Gaza doit devenir un exemple aux yeux du monde entier, et le Hamas doit être conscrit sans aucune capacité de régner ni militairement ni politiquement. Le résultat de la guerre à Gaza aura un impact direct sur tous les autres fronts”.

Winter termine: ”Si nous chérissons la vie, nous devons atteindre à Gaza une victoire claire et nette. Ce n’est qu’ainsi que nous restaurerons la dissuasion qui manque aujourd’hui à la sécurité nationale d’Israël”.