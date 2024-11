Le député Moshé Saada (Likoud) a affirmé qu’avec le départ de Yoav Gallant et l’arrivée d’Israël Katz au poste de ministre de la Défense, Ofer Winter pourrait bientôt réintégrer les rangs de Tsahal.

”Je sais qu’il en est question après le limogeage de Gallant”, a affirmé le député sur les ondes de Galei Israël. Il a ajouté qu’il estimait que Winter devait être commandant du secteur sud: ”Personne ne connait mieux le secteur que lui et tout le monde reconnait qu’il est l’un des officiers les plus courageux de la génération actuelle au sein de Tsahal”.

Rappelons qu’Ofer Winter avait été écarté de l’armée il y a six mois par le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy. Depuis l’ancien général avait exprimé des critiques sur la manière dont la guerre actuelle était gérée: ”L’ennemi ne s’émeut plus des solgans vides et des paroles enflammées. Je connais personnellement les commandants sur le terrain, ils font tout pour gagner, mais le problème n’est pas chez eux. Au Proche-Orient, il faut être un lion, si on ne veut pas se faire manger. Le rôle de Tsahal est d’être un lion, de soumettre l’ennemi, de le mettre à genoux, sans chercher d’excuses, sans se raconter d’histoires”, avait déclaré Winter.

Puis, il avait ajouté: ”Qu’est-ce que le Hamas? Quelques Palestiniens aigris, nous devons enlever les gants et nous battre comme il faut, nous pouvons le faire vite. Pendant la Guerre des Six Jours, nous avons vaincu les armées arabes. Ce n’est pas croyable que nous laissions trainer depuis autant de temps. Qu’est-ce que le Hezbollah? Je ne sous-estime pas mais nous avons l’armée la plus forte du Proche-Orient, pas en raison de nos moyens mais grâce à notre esprit”.