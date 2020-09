Quelques jours après son annonce-surprise, Ofer Shelah tient des propos qui montrent que le fossé entre lui et Yaïr Lapid est bien plus profond et ancien qu’on ne l’imaginait.

Lors d’une interview dimanche matin, le député est déjà en campagne et déclaré être certain qu’il battra Yaïr Lapid lors de primaires – qui d’ailleurs ne sont pas certaines d’avoir lieu. Il a proposé de tenir ces primaires dans la première quinzaine de décembre « afin de construire le candidat qui se présentera face à Binyamin Netanyahou » en cas d’élections anticipées. « Je suis certain que ce sera moi », a-t-il affirmé, avec peut-être un peu trop d’assurance.

Ofer Shelah a critiqué l’attitude de son chef de parti « qui s’est arrangé en secret pour rester à la tête de Yesh Atid jusqu’à la 26e Knesset » et a dressé un bilan négatif de la politique suivie par Lapid : « J’ai été l’associé principal de Yaïr durant ces huit dernières années et je dois constater avec regret que nous n’avons pas réussi à présenter un candidat pour remplacer Binyamin Netanyahou ».

Et pourquoi considère-t-il qu’il serait préférable à Yaïr Lapid pour mener le centre-gauche ? La figure politique qui a pour nom Ofer Shelah est connue. On connaît mon caractère, on connaît mon parcours. Je suis convaincu que les gens m’identifient avec l’alternative et que je peux la mener. Dans la situation dans laquelle nous sommes, où le système explose sous nos yeux, les jeunes constatent qu’elle n’a plus rien à leur offrir. Netanyahou, comme à son habitude, va utiliser le slogan ‘les Arabes affluent vers les bureaux de vote’ car c’est la seule chose qu’il sait faire, mais face à cela, il y aura une alternative et je sais quoi faire ».

Photo Miriam Alster / Flash 90