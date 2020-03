L’ancien président de la Histadrout Ofer Eini s’est exprimé pour la première fois sur la situation politique et concernant le Coronavirus. Bien qu’étant de gauche, il a jeté un regard lucide et réaliste sur ce qui doit être fait dans l’immédiat. Il a appelé à la formation d’un gouvernement d’union nationale paritaire dans lequel la préséance devrait être donnée à Binyamin Netanyahou « qui a le plus d’expérience » et « auprès duquel Benny Gantz devrait s’asseoir et apprendre à diriger un gouvernement ». « Je pense qu’il est bon que ce soit Binyamin Netanyahou qui soit aux commandes du pays pour gérer cette crise » a dit Ofer Eini.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90