Trois otages supplémentaires ont été libérés ce samedi de leur captivité à Gaza, où ils étaient retenus depuis 484 jours. Yarden Bibas, Ofer Calderon et Keith Siegel ont été remis à la Croix-Rouge internationale avant d’être transférés en territoire israélien, où ils ont pu retrouver leurs proches.

Les examens médicaux préliminaires indiquent que leur état de santé est « relativement bon », malgré plus de 15 mois passés dans des conditions de détention précaires.

Pour Yarden Bibas, 35 ans, originaire du kibboutz Nir Oz, la libération est également synonyme de douleur, car sa femme Shiri et leurs enfants Ariel et Kfir, 2 ans et cinq ans, demeurent captifs. Bien que leur libération soit prévue dans la première phase de l’accord en cours, on ignore à ce jour s’ils sont vivants ou non.

Il y a un an, le Hamas avait affirmé que Shiri et ses enfants, « offerts en cadeau » à un autre groupe terroriste à Gaza, avaient été tués dans un bombardement de l’armée. Tsahal, qui s’est dit à plusieurs reprises « inquiète » pour le sort des trois Israéliens, n’a jamais été en mesure de confirmer ni d’infirmr ces affirmations. Les parents de Shiri Bibas, Yossi et Margit Silverman, ont été assassinés lors de l’attaque du 7 octobre.

Le retour d’Ofer Calderon, Franco-Israélien de 54 ans, marque la réunification complète de sa famille. Ses deux enfants, Sahar (17 ans) et Erez (12 ans), également enlevés par le Hamas à leur domicile du kibboutz Nir Oz, avaient déjà été libérés lors du précédent accord.

Keith Siegel, 65 ans, citoyen israélo-américain, a également retrouvé la liberté. Kidnappé avec son épouse Aviva de leur résidence du kibboutz Kfar Azza, cette dernière avait été libérée lors du premier accord. Cette libération s’inscrit dans le cadre des négociations en cours entre Israël et le Hamas, sous la médiation de plusieurs acteurs internationaux et dont la seconde phase doit démarrer lundi.