Outre les corps de Shiri Bibas et de ses enfants Kfir et Ariel, la dépouille d’Oded Lipshitz (84 ans), lui aussi originaire du kibboutz Nir Oz, sera restituée demain (jeudi) par le Hamas.

Oded, z’l, a été kidnappé en vie de sa maison, avec son épouse Yoheved. Oded a tenté d’empêcher les terroristes de rentrer chez eux, en tenant de toutes ses forces la porte de l’abri mais les terroristes ont tiré dans la porte, blessant Oded au bras.

Dès leur enlèvement, le couple, ensemble depuis plus de 60 ans, a été séparé.

Ada Sagui, une des habitantes du kibboutz était avec lui les premiers jours et a vu qu’il était blessé. »Nous avons été conduits à Khan Younès », a-t-elle témoigné, »Nous sommes passés par un quartier résidentiel à côté de serres de légumes et de bananes. On nous a assis dans un entrepôt, on nous a donné des bouteilles d’eau. On m’a pris mes lunettes et j’ai aperçu sur une table un homme allongé en djellabah avec des taches de sang, un bandage blanc sur le bras et quelqu’un au-dessus de lui qui s’occupait de lui ». C’est Oded qui a reconnu Ada, il était conscient. Il lui a demandé de voir où était Yoheved, son épouse, en lui expliquant qu’il ne l’avait pas vue depuis qu’ils ont été enlevés.

Puis, au 20e jour de leur captivité, Oded Lipshitz a été emmené dans un autre appartement et Ada Sagui ne l’a plus revu.

Oded Lipshitz était journaliste, militant pour la paix et la coexistence entre Israéliens et Palestiniens.