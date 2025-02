Dans une déclaration poignante ce mercredi, Yocheved Lifshitz, l’une des premières otages libérées par le Hamas en 2023, a révélé la terrible ironie du sort de son mari Oded, toujours retenu en captivité. Selon toute vraisemblance, l’otage de 84 ans est mort en captivité, et son corps sera restitué dans les prochains jours. Cofondateur du kibboutz Nahal Oz, Oded Lifshitz était connu pour son engagement indéfectible en faveur de la paix avec les Palestiniens.

« C’était un grand combattant pour la paix, il entretenait d’excellentes relations avec les Palestiniens », a confié Yocheved, avant d’ajouter avec amertume : « Ce qui me fait le plus mal, c’est qu’ils l’ont trahi, qu’ils ont piétiné celui qui s’est battu pour eux toute sa vie. »

Oded et Yocheved ont toute leur vie oeuvré pour la coexistence avec les Palestiniens, allant notamment régulièrement à la frontière de Gaza avec leur véhicule personnel pour transporter des personnes malades vers les hôpitaux israéliens.

Des nouvelles sporadiques d’Oded sont parvenues par l’intermédiaire d’une otage récemment libérée, qui a témoigné de sa présence réconfortante durant sa captivité. « Elle nous avait dit qu’il était vivant, qu’il se débrouillait bien et qu’il l’avait beaucoup soutenue dans ces moments difficiles », rapporte Yocheved. Mais le vingtième jour, elle nous a dit qu’il s’était senti mal et qu’ils l’avaient emmené hors de la chambre où il se trouvait. Depuis, nous n’avons plus aucune trace de lui. »