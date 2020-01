Encore une donnée que les grands médias israéliens passeront sous silence pour les raisons que l’on sait: la croissance de l’économie israélienne pour 2019 a été du double de la moyenne des pays de l’Ocde: 3,3% contre une moyenne de 1,7% pour les 36 pays membres de l’organisation internationale. Seule l’Irlande – qui ne vit pas dans les même conditions d’Israël – a fait mieux avec un taux de croissance de 5,6%. L’une des raisons de ce succès irlandais est le taux très bas d’imposition des sociétés (12,5%), le plus bas d’Europe avec celui de Chypre, et qui dynamise l’économie. En Israël, même si ce taux a été abaissé pour être le plus bas depuis la création de l’Etat, il reste toujours à 23%.

Photo Pixabay