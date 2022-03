La semaine dernière, quelques heures après l’horrible attentat à Beer Sheva, qui a coûté la vie à 4 Israéliens, les ministres de l’Intérieur et du Logement, annonçaient que ce dimanche serait autorisée la construction de 10 nouveaux villages juifs dans le Neguev. Cette annonce s’inscrit dans un projet de peuplement du Neguev et d’après les dires de Shaked, il est fidèle à l’ambition de David Ben Gourion.

Aujourd’hui donc, le conseil des ministres est appelé à se prononcer sur le feu vert pour cinq localités au nord d’Arad puis par la suite cinq autres doivent être autorisées, sur la route Dimona-Beer Sheva. Le projet déposé devant le gouvernement aujourd’hui vise à concrétiser une décision ministérielle datant de 2011 et permettant de la fondation de ces localités juives dans le Neguev, avec une prévue pour les Bédouins.

Mais tout cela s’annonce plus compliqué que prévu. D’après le site d’informations Walla!, le ministère des Finances s’oppose à ce projet au motif que ces nouvelles localités porteraient atteinte à celles existantes et rendraient difficile le développement de ces dernières. Il craint notamment pour le développement économique et social de la ville d’Arad. Selon le ministère des Finances, les nouveaux yishouvim seraient d’un niveau socio-économique plus élevé qu’Arad et entraineraient un exode de la ville vers ces nouveaux points de peuplement, ce qui contribuerait à affaiblir les villes du Neguev. Par ailleurs, il souligne les coûts que représentent la création de ces localités ainsi que leur entretien.

Une bataille s’engage donc au sein du gouvernement, les ministres Shaked et Elkin tenant absolument à faire aboutir ce projet qui revêt selon eux, une importance sioniste et stratégique de premier plan et qui permettra un rééquilibrage du peuplement entre le centre et le sud du pays.