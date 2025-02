Ce matin (vendredi) ont eu lieu les obsèques de l’ex-otage Tsahi Idan, z’l, assassiné en captivité par les terroristes du Hamas.

Tsahi, z’l, était âgé de 50 ans, originaire du kibboutz Nahal Oz. Il était marié et père de 3 enfants. Le 7 octobre, la famille s’est réfugiée dans l’abri de la maison. Les terroristes ont réussi à entrer. Ils ont assassiné Mayane, la fille aînée de Tsahi.

Les terroristes ont filmé et diffusé en direct l’attaque de la maison de la famille Idan. Sur les images on voit les membres de la famille apeurés alors que les terroristes les retiennent et tirent depuis leur maison vers l’extérieur. Tsahi est en sang. Mayane, z’l, est assassinée sous les yeux de ses parents et de ses frère et soeur.

Tsahi, z’l, était un fervent supporter de l’équipe Hapoel Tel Aviv et son cortège funéraire est parti depuis le stade Bloomfield de Tel Aviv pour lui rendre un dernier hommage.

Des milliers d’Israéliens étaient au bord de la route pour accompagner Tsahi jusqu’au cimetière du kibboutz Einat, où il a été inhumé aux côtés de sa fille aînée, Mayane, z’l.