A l’initiative de Ketty Shétrit, une dizaine de femmes ministres et députées de la Knesset ont signé une lettre demandant la tenue d’une séance de la commission de la promotion du statut de la femme consacrée aux obscénités exprimées de manière démonstratives contre Sarah Netanyahou lors des manifestations devant la résidence du Premier ministre. Les signataires estiment que ce qui s’est passé relève de la violence sexuelle à l’encontre de Sarah Netanyahou et que ce genre de discours et de démonstration n’entre pas dans le cadre de la liberté d’expression.

Les députées regrettent également – mais comment s’en étonner – que leurs collègues de gauche qui prétendent à longueur d’année défendre les droits et l’honneur des femmes aient refusé de signer cette lettre qui ne demande qu’un débat en commission sur ce qui s’est passé, mais dont la victime est l’épouse du Premier ministre.

Photo Yonatan Sindel / Flash 89