Hier soir (dimanche) des jeunes Arabes ont jeté des projectiles et des bouteilles en verre sur les forces de l’ordre venues assurer le bon déroulement des prières de la fin du jeûne quotidien du Ramadan, Porte de Damas.

Les violences avaient déjà commencé la veille au même endroit. Hier, un policier a été légèrement blessé et soigné sur place. Les projectiles ont aussi touché des fidèles musulmans venus pour faire leur prière. Le Croissant Rouge fait état de 11 blessés chez les Palestiniens.

La police avait envoyé sur place d’importants moyens, policiers en uniforme et en civil, afin de maitriser les éléments les plus violents et dangereux. Elle a procédé à dix arrestations.

Le message des forces de l’ordre est clair: »Ce qui choisissent de troubler l’ordre public et de se comporter violemment, porte atteinte d’abord au grand nombre de fidèles, de commerçants et de visiteurs qui, pour la plupart, veulent fêter le Ramadan tranquillement et dans la préservation de la liberté de culte. Nous ne laisserons pas des éléments marginaux troubler l’ordre public ».

Pour certains observateurs, ces affrontements rappellent ceux qui ont opposé les Arabes aux forces de l’ordre avant l’opération ‘Gardien des Murailles’ en mai dernier, lors du Ramadan. Les responsables sécuritaires se préparent donc à une escalade et ont décrété l’état d’alerte maximal.

Rappelons qu’hier, le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid a effectué une visite Porte de Damas et affirmé que des centaines de policiers assureraient le maintien de l’ordre dans cette zone de la capitale pendant les semaines à venir.