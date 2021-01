La politique d’apaisement et de « dialogue constructif » avec l’Iran aura été un échec totalement prévisible pour l’Union européenne. Après le redémarrage de l’enrichissement d’uranium à 20% annoncé par Téhéran, l’UE a fait part un peu tard de sa « vive inquiétude ». Peter Stzano, le porte-parole du Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères, a déclaré : « Nous notons avec une vive inquiétude les mesures prises par l’Iran en vue de commencer l’enrichissement de l’uranium au niveau de 20%. Cette action constituera un écart important par rapport aux engagements nucléaires de l’Iran et aura de graves conséquences en matière de non-prolifération ». Mais la leçon ne semble pas avoir été totalement apprise puisque le porte-parole a rajouté dans la foulée que l’UE allait « redoubler d’efforts pour préserver l’accord nucléaire conclu avec Téhéran en 2015 ».

Lundi le State Department américain a qualifié la décision iranienne de « poursuite de la campagne de chantage nucléaire de la part de l’Iran à l’approche d’une probable Administration Biden ».

Une nouvelle fois, l’Iran a montré son côté retors et comment il mène les Européens par le bout du nez : le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Zarif a déclaré « bon prince » lundi que « le processus est tout à fait réversible », ce qui signifie en d’autres termes que Téhéran sera prêt à négocier très cher et à ses conditions un nouveau coup de frein (de façade) dans sa course pour l’arme atomique.

Photo Pixabay