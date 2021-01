L’Iran a informé l’Agence internationale de l’énergie atomique de son intention d’augmenter à hauteur de 20% le taux d’enrichissement de l’uranium sur son site nucléaire de Fordo. Il s’agit d’un seuil bien plus élevé que celui auquel Téhéran s’était engagé lors de l’accord de Vienne (4,5%), mais surtout, le pallier de 20% permettrait de passer ensuite très rapidement à celui qui est nécessaire pour produire une bombe atomique.

Face à cela, les partenaires de l’accord de Vienne jouent le temps en espérant l’arrivée prochaine d’une administration démocrate qui a fermement l’intention de remettre l’accord sur les rails, mais « avec certaines modifications » ce que les responsables iraniens refusent catégoriquement.

Accusations fantaisistes de Muhamad Jawad Zarif

Le ministre iranien des Affaires étrangères va très loin dans l’affabulation en affirmant « détenir des preuves » d’intentions israéliennes d’attaquer des troupes américaines en Irak afin de fournir un prétexte aux Etats-Unis pour entrer en guerre contre l’Iran ! A la veille du jour anniversaire de l’élimination du général Qassem Soleimani et alors que la tension est vive dans le Golfe persique, le chef de la « diplomatie » iranienne a averti qu’en cas d’attaque américaine, l’Iran s’en prendra à Israël. S’adressant au président Trump, Muhamad Zarif a écrit : « Faites attention au piège ! S’il y a des ‘feux d’artifice, les conséquences seront graves, particulièrement pour vos meilleurs amis » (Israël).

Propos très peu « présidentiels » de Hassan Rohani

Le président iranien, défini comme « modéré » par les chancelleries et les médias occidentaux, a tenu des propos qui montrent son vrai visage : « Donald Trump s’approche de la fin de ses jours. Je l’ai dit par le passé, Donald Trump est comme Saddam Hussein. Saddam nous a attaqués durant huit ans et à la fin, il est tombé. Trump a instauré un siège économique autour de l’Iran et dans un très proche avenir il sera écarté non seulement du pouvoir mais aussi de la vie tout court ».

Photo Google Earth