Pendant que les yeux du monde entier sont tournés vers l’Ukraine, les Iraniens attendent avec impatience de signer le nouvel accord sur le nucléaire avec les puissances occidentales.

Ils ont envoyé un message très clair aux Etats-Unis qui disait en substance : la balle est dans votre camp, nous voulons signer mais nous ne vous attendrons pas indéfiniment.

Le premier ministre Bennett a prononcé un discours aujourd’hui dans les bureaux du Mossad et a évoqué l’accord : »Cet accord ne nous engage pas et le délai de deux ans et demi laissé à l’Iran qui lui permettra de construire une quantité innombrable de centrifugeuses, ne nous engage certainement pas non plus. Nous approchons de l’heure de vérité. Nous ferons tout pour garantir la sécurité d’Israël et le bien-être de ses citoyens ».

S’adressant aux employés du mossad, il a insisté sur le fait que la lutte contre l’Iran nucléaire était la mission numéro 1 de l’organisation.