Dans une interview accordée à l’occasion de la sortie de son livre « Nous ne sommes pas venus sur une terre étrangère », le député Tsa’hi Hangebi a évoqué l’un des chapitres, consacré au programme nucléaire iranien. Il a déclaré qu’Israël se trouve aujourd’hui à une croisée des chemins historique et a estimé à un délai de cinq mois au maximum la fenêtre d’opportunités qui se présente à Israël pour détruire les sites nucléaires iraniens.

Il appelé le gouvernement actuel de faire preuve du même courage que les Premiers ministres Menahem Begin et Ehoud Olmert qui a leur époque avaient détruit les capacités nucléaires irakienne et syrienne. « Nous nous trouvons pour la première fois de l’histoire de l’Etat d’Israël dans une situation où un Etat fanatique et hostile à Israël risque de posséder bientôt une arme de destruction massive », a rajouté le député.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL