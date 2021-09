Les Etats-Unis de Joe Biden sont devenus des spécialistes en avertissements « à blanc » en direction de l’Iran. Mercredi, le secrétaire d’Etat Anthony Blinken a déclaré : « Je ne prononcerait pas de date, mais les Etats-Unis se rapprochent du point où ils renonceront à leurs efforts en vue d’un retour à l’accord nucléaire avec l’Iran, car un tel retour n’aura plus aucune incidence. Plus le temps passe et plus l’Iran avance dans son programme nucléaire, notamment en utilisant des centrifugeuses très avancées ».

Si l’Administration Biden veut tenir sa promesse d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme atomique il serait bon qu’elle brandisse ouvertement l’option militaire contre le régime des mollahs au lieu de lancer sans cesse des avertissments creux.

Photo Wikipedia